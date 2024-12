Cor 13 marzo 2024 L´Antiquarium celebra la figura e la vita di Cesare Un’occasione importante per raccontare la vita del generale e presentare le nuove proposte e le ipotesi recenti sulle modalità di fondazione della Colonia Iulia Turris Libisonis, da parte di Cesare e del suo figlio adottivo, Ottaviano



PORTO TORRES - Per le idi di marzo si celebra la figura e la vita di Cesare. Un’occasione importante per raccontare la vita del generale e presentare le nuove proposte e le ipotesi recenti sulle modalità di fondazione della Colonia Iulia Turris Libisonis, da parte di Cesare e del suo figlio adottivo, Ottaviano. Il Museo Antiquarium Turritano di Porto Torres, venerdì 15 marzo 2024, dalle 17.00 alle 18.30, organizza un evento dal titolo: “Il viaggio è tratto”.



Nel corso della serata verranno ricostruite la vita e le gesta di Caio Giulio Cesare, attraverso letture tratte dalle “Vite dei Cesari” (libro primo: Cesare) di Svetonio e delle “Vite Parellele (Alessandro-Cesare)” di Plutarco, a cura della Dott.ssa Donatella Bilardi e la presentazione di nuove ipotesi sulla fondazione delle Colonia da parte di Giulio Cesare, a cura della Prof.ssa Paola Ruggeri. Ingresso gratuito per l’evento. Per prendere parte all’iniziativa la prenotazione è facoltativa e si può effettuare all’indirizzo e-mail: drm-sar.museoarcheo.portotorres@cultura.gov.it o al numero 338 6572 476.