S.A. 14 marzo 2024 Comune di Porto Torres accoglie 4 studenti Percorsi per le competenze trasversali e per l´orientamento (Pcto) prenderanno il via già dal mese di marzo tramite una convenzione tra l’istituzione scolastica e il Comune che metterà a disposizione gli Uffici Servizi Demografici e Stato Civile dove saranno ospitati 4 studenti



PORTO TORRES - Anche quest’anno il Comune di Porto Torres attiverà i percorsi formativi nell’ambito del progetto della “vecchia” Alternanza Scuola-Lavoro, introdotto dalla legge 107/2015, conosciuta come Buona Scuola. Lo farà in collaborazione con l’Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera I.P.S.A.R. – I.P.S.E.O.A di Sassari. I Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto) prenderanno il via già dal mese di marzo tramite una convenzione tra l’istituzione scolastica e il Comune che metterà a disposizione gli Uffici Servizi Demografici e Stato Civile dove saranno ospitati 4 studenti impegnati principalmente nelle attività di accoglienza e di gestione dei rapporti con il pubblico. «Lo sviluppo delle politiche giovanili rientra fra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione comunale - ha commentato la vicesindaca Simona Fois – e l’approvazione del progetto di alternanza scuola-lavoro ribadisce il nostro impegno nella promozione e nell’attuazione di azioni volte a creare occasioni formative e lavorative per ragazze e ragazzi. Grazie a questa opportunità che costituisce un arricchimento in termini umani e professionali, i giovani coinvolti potranno conoscere dall’interno il funzionamento della macchina amministrativa e avvicinarsi alle esigenze della propria comunità». Lo scorso anno l’Amministrazione comunale aveva accolto per lo svolgimento delle ore dei Pcto gli studenti dell'istituto Paglietti.