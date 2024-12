S.A. 15 marzo 2024 Adeguamento Ppr: fondi ci comuni sardi Le risorse regionali disponibili per il triennio 2024-26 sono pari a 22.450.000,00 euro. Il finanziamento massimo erogabile è quello richiesto dall´amministrazione. Domande entro il 15 aprile



CAGLIARI - Pubblicato l'Avviso per la concessione dei contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Programmazione delle risorse regionali per gli anni 2024-25-26. Le risorse regionali disponibili per il triennio 2024-26 sono pari a 22.450.000,00 euro. Il finanziamento massimo erogabile è quello richiesto dall'amministrazione in sede di domanda, a condizione che non sia superiore al 90% della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata.



Il contributo può essere utilizzato per dotarsi dei seguenti strumenti urbanistici: Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR; Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione in adeguamento al PPR; Piano per gli insediamenti produttivi. Possono partecipare all'avviso e beneficiare del contributo tutti i Comuni del territorio regionale che, alla data di uscita dell'avviso: non abbiano un PUC e/o un PPCM adeguato al PPR o un PIP, vigenti; siano già dotati di un PUC e/o un PPCM adeguato al PPR e che abbiano perso, per prescrizione decennale, i contributi regionali assegnati per tale finalità (in tale caso, potranno recuperare il solo importo dei contributi persi).



La richiesta dei Comuni dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 15 Aprile 2024 esclusivamente tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it. Per evitare intasamenti della casella, si invita a non inviare le PEC a ridosso dell'orario di scadenza. In caso di disservizi nella ricezione, farà fede l'orario di invio indicato dal sistema nella PEC stessa.