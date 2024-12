Cor 19 marzo 2024 «Discontinuità con la peggior giunta sarda» Paole d´ardina della neo presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde: A noi interessa avere la squadra migliore ed è centrale la discontinuità rispetto al passato per riuscire con velocità a superare le sfide che ci aspettano e ad affrontare i problemi dei sardi e della Sardergna



ORISTANO - «La proclamazione avverrà probabilmente mercoledì mattina, sono i tempi del tribunale, ma sappiamo che il divario è ulteriormente aumentato, per questo oggi sarà una giornata di festa e di lavoro con gli eletti rispetto ai problemi da affrontare in via prioritaria. Oggi lavoreremo in condivisione su quanto ci attende, per costruire una squadra coesa che possa seguire sin da subito, in consiglio e nel governo, i problemi da affrontare. A noi interessa avere la squadra migliore ed è centrale la discontinuità rispetto al passato per riuscire con velocità a superare le sfide che ci aspettano e ad affrontare i problemi dei sardi e della Sardergna. Voglio ringraziare chi ha avuto fiducia in me dal primo momento e con i consiglieri eletti costruiremo - giorno dopo giorno - l’alternativa al centrodestra e alla peggior giunta che abbia mai governato la Sardegna. Grazie all’impegno e al contributo di ognuno di voi siamo riusciti a costruire questo straordinario risultato», lo ha detto la presidente della Regione, Alessandra Todde a Oristano all'hotel Mistral all'assemblea degli eletti.