Cor 19 marzo 2024 Piroddu Extreme bene ai campionati di lotta Cala il sipario ai Campionati Italiani Under 15 decretando i campioni italiani per l’anno in corso. Grande successo per gli atleti della Piroddu Extreme



SASSARI - Cala il sipario ai Campionati Italiani Under 15 decretando i campioni italiani per l’anno in corso. Grande successo per gli atleti della Piroddu Extreme: il new entry Alessandro Masia, a due mesi dal suo ingresso nel mondo della lotta, dimostra di avere del grosso potenziale aggiudicandosi la medaglia di bronzo nella categoria 85kg, disputando tre incontri di grande livello e fermandosi solo con il vincitore della categoria.



Una fantastica medaglia d’argento nella categoria dei 68kg viene conquistata da Leonardo Pinna che vince tre incontri per superiorità tecnica e perde la finalissima contro il tenace avversario Livornese che conquista il pass per i Campionati Europei a breve in programma.



Ottavo posto invece per Lorenzo Serra nei 44 kg che viene arrestato al suo secondo incontro in una giornata di gara che non rientra sicuramente tra le sue migliori, ma che servirà a migliorarsi. È stata una gara agguerrita ma la Extreme Piroddu si è saputa difendere bene e distinguere tra le 50 società iscritte classificandosi come la 9^ migliore d’ Italia con soli 3 atleti iscritti.