S.A. 22 marzo 2024 Sant´Agostino: alberi da potare con urgenza E´ la richiesta del Comitato di Quartiere a Sant´Agostino:i rami degli alberi sono diventati troppo lunghi entrando anche nelle finestre, oltre che portare insetti e animali, si stanno avvicinando pericolosamente ai fili dell’elettricità, creando un rischio per la sicurezza dei residenti



ALGHERO - Un intervento di potatura degli alberi ad alto fusto situati in Via V. Veneto, Via Grazia Deledda, Via S. Satta e Via G. Marconi: è la richiesta del Comitato di Quartiere a Sant'Agostino. «I rami degli alberi sono diventati troppo lunghi entrando anche nelle finestre, oltre che portare insetti (zanzare, papatacci e in alcuni casi ratti) si stanno avvicinando pericolosamente ai fili dell’elettricità, creando un rischio per la sicurezza dei residenti. Chiedo quindi, di programmare al più presto la potatura degli alberi, in modo da prevenire eventuali danni e garantire la sicurezza e la salute pubblica dei residenti. Sono certo che l’amministrazione comunale tenga a cuore la sicurezza e il benessere dei cittadini, e per questo vi chiedo cortesemente di prendere in considerazione la segnalazione e di provvedere quanto prima» la nota a firma del presidente Luca Pais.