S.A. 17 aprile 2024 Biodiversità e spiagge: se ne parla ad Alghero Venerdì 19 aprile si terrà ad Alghero il quarto Incontro tematico organizzato dall´associazione Punta Giglio Libera. L´appuntamento è nella sede della Fondazione Laconi, in via Mazzini 99, alle 18:30



ALGHERO - Venerdì 19 aprile si terrà ad Alghero il quarto Incontro tematico organizzato dall'associazione Punta Giglio Libera. L'appuntamento è nella sede della Fondazione Laconi, in via Mazzini 99, alle 18:30. Il professor Emmanuele Farris, docente di Botanica Ambientale e Applicata presso l'Università di Sassari, la dottoressa Beatrice Tilloca, giovane naturalista algherese e il dottor Alfredo Maccioni, ricercatore di Botanica Ambientale e Applicata parleranno di Biodiversità floristica del litorale sabbioso da Alghero a Fertilia.



Nella foto: Emmanuele Farris