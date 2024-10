G.P. 27 aprile 2024 Beni culturali, oltre 11 milioni in arrivo per la Sardegna



Il finanziamento è stato approvato nell´ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, con le risorse di bilancio del Ministero della Cultura. Oltre 11 milioni di euro sono stati stanziati per la Sardegna per la valorizzazione dei beni culturali