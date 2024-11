S.A. 29 aprile 2024 Caro-voli: avviata indagine Antitrust Soddisfazione da parte di Adiconsum Sardegna che sollecita l’Autorità ad accelerare sul procedimento, nell’interesse dei consumatori che si apprestano ad acquistare voli per il periodo estivo



CAGLIARI - Adiconsum Sardegna accoglie con soddisfazione l’indagine di mercato avviata dall’Antitrust in merito ai voli da e per la Sardegna, ma al tempo stesso sollecita l’Autorità ad accelerare sul procedimento, nell’interesse dei consumatori che si apprestano ad acquistare voli per il periodo estivo. «L’indagine di mercato avviata dall’Autorità per analizzare la domanda aerea sulla Sardegna è un passo positivo soprattutto se consentirà di accertare l’esistenza di fenomeni speculativi che portano i prezzi a salire in modo abnorme nei periodi di maggiore richiesta di biglietti da parte degli utenti – spiega il presidente Giorgio Vargiu – Da anni sosteniamo come qualsiasi algoritmo teso a far impennare le tariffe aeree debba essere considerato fuorilegge e sanzionato come pratica speculativa a danno dei consumatori, e speriamo che l’Antitrust possa adottare misure in tempi celeri, prima che i prezzi dei voli della prossima estate per la Sardegna possano raggiungere livelli astronomici danneggiando il turismo sull’isola» conclude Vargiu.