Malore fatale a Sant´Agostino, elicottero in città

30 aprile 2024



ALGHERO - Malore fatale nella serata di ieri (lunedì) tra via Fratelli Rosselli e via Togliatti, nel quartiere di Sant'Agostino. Ad avere la peggio un signore probabilmente colto da un improvviso e violento attacco cardiaco. Purtroppo per l'uomo non c’è stato nulla da fare nonostante l'immediato intervento dell'elisoccorso del 118.