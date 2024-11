Cor 2 maggio 2024 Alghero: sul palco Salatino e Corimbi Serata di chiusura per MurMur Teatro - Voci e corpi femminili 1ª edizione. Domani (3 maggio), Mur-mur Teatro chiude la rassegna inedita dedicata alle donne con storie di emigrazione e speranza. Sul palco Preziosa Salatino e Monica Corimbi



ALGHERO - Donne protagoniste sul palco del Teatro civico di Alghero, dove in tre serate, dal primo maggio, va scena la prima edizione del progetto inedito di Mur-Mur Teatro “Voci e corpi femminili”. Un palco dedicato alle storie e alle artiste, interpreti in una scena che non sempre concede loro un posto da protagoniste.



Dopo la serata di apertura interamente dedicata alla “comicità donna”, che ha portato per la prima volta in Sardegna Luisa Bigiarini e Federica alias “Le Gine” e Federica Seddaiu accompagnate da un grande pubblico, il 2 maggio sul palco algherese le protagoniste sono state Agnese Fois in “All You can eat” e Laura Garau in “Agata”.



Domani, (3 maggio) la chiusura della rassegna con l’arrivederci alla prossima edizione saranno affidati alle storie di emigrazione, disperazione ma anche di speranza, di “Izzera (va alla Merica)”, con Preziosa Salatino, testo di Michele Cecchini, produzione Teatro Atlante di Palermo (ore 19:00), e di “Colpevoli di viaggio”, scritto e interpretato da Monica Corimbi e liberamente ispirato a “Solo andata”, di Erri De Luca. Produzione BocheTeatro di Nuoro (ore 21). Sardegna e Sicilia si incontrano sul palco del Teatro Civico di Alghero per raccontare, da 2 prospettive inedite, storie di donne e migrazione.