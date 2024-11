S.A. 6 maggio 2024 Turismo e cultura: Todde accoglie ambasciatore di Norvegia La visita si è svolta in un clima di viva cordialità ed ha offerto l’occasione per un proficuo confronto su temi di particolare interesse generale che legano la Sardegna e la Norvegia, con particolare riferimento ai temi prettamente culturali e l’avvio di un proficuo percorso di potenziamento delle presenze turistiche



CAGLIARI - Consolidare i rapporti tra Sardegna e Norvegia e approfondire ulteriori spazi di collaborazione e di interscambio culturale ed economico, anche in chiave turistica. Sono alcuni dei temi trattati nel corso dell’incontro tra la Presidente della Regione, Alessandra Todde, e l’ambasciatore di Norvegia in Italia, Johan Vibe. La visita si è svolta in un clima di viva cordialità ed ha offerto l’occasione per un proficuo confronto su temi di particolare interesse generale che legano la Sardegna e la Norvegia, con particolare riferimento ai temi prettamente culturali e l’avvio di un proficuo percorso di potenziamento delle presenze turistiche, soprattutto nell’Isola.



Nella foto: la presidente Todde con l'ambasciatore norvegese