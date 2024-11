S.A. 6 maggio 2024 Webinar con Poste Italiane ad Alghero Si parte domani, martedì 7 maggio, con le tematiche “Il Welfare, il diritto al benessere” e “I conti di casa”, e si prosegue giovedì 9 maggio, con la tematica “La gestione del credito



ALGHERO - Nuovi appuntamenti con i principali temi di Educazione Finanziaria, curati da Poste Italiane, anche ad Alghero. Si parte domani, martedì 7 maggio, con le tematiche “Il Welfare, il diritto al benessere” e “I conti di casa”, e si prosegue giovedì 9 maggio, con la tematica “La gestione del credito”. Per ciascuna giornata sono previsti due differenti momenti, alle 10.00 e alle 16.30, durante i quali i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti per comprendere quali sono i soggetti pubblici e privati che possono contribuire, attraverso il welfare, al benessere finanziario personale e collettivo, su come gestire al meglio il bilancio familiare e su come realizzare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento. con



Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar mattutini saranno disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete LIS. L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.