Cor 9 maggio 2024 Al MuT il mese dedicato all’ambiente marino Al Museo della Tonnara di Stintino il mese di maggio dedicato alla tutela e salvaguardia dell’ambiente marino. Due importanti eventi all’insegna della tutela e della salvaguardia del mare animeranno le sale del Museo della Tonnara dal 7 al 18 maggio 2024



STINTINO - Da sempre il Museo della Tonnara di Stintino si impegna in pratiche di sensibilizzazione ambientale, rivolte soprattutto alla salvaguardia dell’ecosistema marino, in linea con l’obiettivo 14, Vita sott’acqua. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile, dell’Agenda 2030 dell’ONU. Dal 7 al 18 maggio dunque il MuT ospita due importanti iniziative per ricordare e ricordarci che dai mari dipende la salute dell’intero pianeta.



Il primo evento “Entre Terre et Mer”, si sta svolgendo da martedì 7 fino a domenica 12 maggio; si tratta di un progetto Erasmus plus coordinato da Union Créative, associazione francese, in collaborazione con il Centro Studi sulla Civiltà del Mare e per la valorizzazione del Golfo e del Parco dell’Asinara, associazione attiva a Stintino e nel territorio dal 1997, con un lungo curriculum di attività culturali e scientifiche, legate prevalentemente alla cultura marina. “Entre Terre et Mer”, attraverso momenti formativi e workshop dedicati alle tematiche di tutela degli ecosistemi marini e oceanici, sta coinvolgendo attivamente un gruppo di dieci giovani tra i 18 e i 30 anni. Le attività si concentreranno sulla complessità delle sfide rappresentate dall’obiettivo 14 dell’Agenda 2023, consentendo a chi parteciperà al gruppo di lavoro di sviluppare competenze chiave per agire a favore della protezione dei nostri ecosistemi marini.



La seconda iniziativa si inserisce all’interno di un evento nazionale promosso dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei dal titolo “Insiemi – Open Week dei Piccoli Musei, 1^ edizione”. Durante questa Open Week, che si svolgerà da martedì 14 a sabato 18 maggio, le sale del MuT saranno animate dalle attività organizzate all’interno della cornice “Un mare di plastica. Settimana di sensibilizzazione sull’inquinamento marino da plastiche e microplastiche”. Il Museo della Tonnara di Stintino durante la settimana, in linea con lo spirito dell’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Piccoli Musei, presenterà alcuni progetti che si stanno sviluppando nel territorio sul tema dell’inquinamento marino da plastiche e microplastiche, incontrerà la propria comunità, promuoverà momenti di socialità e di confronto, parteciperà alla “Notte europea dei Musei”, nell’ottica della promozione di un mondo più consapevole, sostenibile e inclusivo.