Cor 9 maggio 2024 Sabato giornata di sport a Sennori Sabato 11 maggio sarà una giornata di sport, salute e benessere all’aria aperta a Sennori. L’amministrazione comunale promuove due manifestazioni che culmineranno nel parco di Santa Vittoria



SENNORI - Sabato 11 maggio sarà una giornata di sport, salute e benessere all’aria aperta a Sennori.

L’amministrazione comunale promuove due manifestazioni che culmineranno nel parco di Santa Vittoria. Il “Cross the City” con i partecipanti equipaggiati con cuffie wifi affronteranno un percorso fra i siti più suggestivi del paese, accompagnati dalla musica e dai consigli di un trainer Cross Cardio che suggerirà loro il miglior allenamento e racconterà la storia e la bellezza del paesaggio. Le persone con disabilità potranno partecipare gratuitamente alla manifestazione.



La corsa partirà alle 9,30 da via Cottoni 15 per raggiungere il parco Santa Vittoria, unendosi a un’altra iniziativa, realizzata dalla Farmacia Santa Vittoria e patrocinata dal Comune di Sennori: la Giornata della salute e del benessere. Al parco dalle 10 del mattino saranno organizzate attività sportive e sociali per adulti e bambini, mirate al miglioramento dello stato di salute fisica, mentale ed emotiva. Dopo un picnic per il pranzo, si terrà un convegno su sport e salute.



«L'attività fisica è un pilastro fondamentale per una vita sana, e praticare sport in gruppo aggiunge un elemento di socializzazione e aggregazione che arricchisce l'esperienza», commenta l’assessora allo Sport, Maria Antonietta Pazzola. «Il concetto di salute va oltre la mera assenza di malattie; comprende anche il benessere fisico, mentale e sociale di un individuo. La salute implica un equilibrio tra corpo e mente, e coinvolge anche fattori ambientali e sociali. Inoltre, la salute è un processo dinamico che richiede cura, prevenzione e adattamento alle sfide della vita quotidiana», aggiunge il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Pietro Sassu.