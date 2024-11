S.A. 10 maggio 2024 Bando per due dirigenti tecnici ad Alghero Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico presso il Comune di Alghero. Domande entro il 22 maggio



ALGHERO - Ad Alghero è indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico presso il Comune. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Portale unico del reclutamento. La registrazione, la compilazione e l’invio della domanda devono essere completati entro e non oltre le ore 23,59 del 22 maggio 2024.