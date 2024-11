Cor 21 maggio 2024 Santa Maria la Palma Corre: successo Grande successo per la Terza Edizione di "Santa Maria La Palma Corre". La manifestazione ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra atleti e amatori, divisi tra la corsa e la camminata, regalando una domenica di sport e convivialità



ALGHERO - Domenica 19 maggio la terza edizione della manifestazione sportiva "Santa Maria La Palma Corre" si è conclusa con un grande successo. L'evento, che ha preso il via alle 9.30 dalla Cantina Santa Maria La Palma, ha visto la partecipazione entusiasta di centinaia di persone: dagli atleti professionisti e amatori che hanno preso parte alla gara podistica sino a un folto gruppo di amici, famiglie e bambini, pronti a partecipare alla camminata. Organizzata dal Comitato Santa Maria La Palma con la Cantina Santa Maria La Palma come main partner, l'iniziativa ha regalato una mattinata all'insegna dello sport, della convivialità e della scoperta del territorio algherese, promuovendo l'importanza dell'attività fisica e il piacere dello stare insieme.



La manifestazione ha proposto due percorsi: una corsa di 13 km e una camminata di 6 km. Entrambi i percorsi hanno portato i partecipanti attraverso le strade delle borgate algheresi, immergendosi nella bellezza naturale della Nurra, la vasta pianura fertile di Alghero. I corridori e i camminatori hanno potuto ammirare il suggestivo Lago di Baratz e le pendici del monte Zirra, prima di fare ritorno nel cortile della Cantina Santa Maria La Palma, dove si è svolto l'atto finale dell'evento con un brindisi e un rinfresco offerto dalla cantina stessa, main partner dell'iniziativa. Il presidente del Comitato Santa Maria La Palma, Amabile Simbula, ha espresso grande soddisfazione per l'esito della manifestazione: «Siamo felicissimi di annunciare il successo della terza edizione della manifestazione Santa Maria La Palma Corre, un appuntamento che sta conoscendo un interesse sempre crescente. Crediamo molto nel valore dello sport come elemento di unione e coesione: in questo caso, l’attività sportiva si unisce alla scoperta del territorio, permettendo a tutti i partecipanti di conoscere meglio la preziosa zona delle borgate di Alghero, arrivando sino al confine con il comune di Sassari. Vogliamo ringraziare tutti gli interessati, le persone che hanno contribuito all’organizzazione e tutti gli sponsor che ci hanno supportato».



Per quanto riguarda la competizione sui 13 km, i primi classificati uomini sono stati Giuseppe Fenu, Domenico Panfili, Stefano Arrizza, Gomory Andres e Marongiu Bartolomeo. Tra le donne, le prime a tagliare il traguardo sono state Daniela Perini, Annalisa Gaspa, Sara Delrio, Daniela Zedda e Francesca Melis. Ai vincitori sono state consegnate delle confezioni di vini del territorio, firmate Cantina Santa Maria La Palma, un premio molto apprezzato da tutti i partecipanti. Il Comitato Santa Maria La Palma desidera ringraziare nuovamente tutti i partecipanti, gli sponsor e i volontari che hanno reso possibile questa giornata di sport e convivialità. La manifestazione "Santa Maria La Palma Corre" si conferma così un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e della natura, con l'auspicio di continuare a crescere e coinvolgere sempre più persone nelle prossime edizioni.