Cor 21 maggio 2024 Una donna guida la Fondazione: immagini Questa mattina la presentazione a Porta Terra del rinnovato Consiglio d´Amministrazione della Fondazione Alghero, alla presenza del sindaco Mario Conoci e dell´assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Cocco. Le immagini della conferenza stampa



ALGHERO - Questa mattina la presentazione a Porta Terra del rinnovato Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Alghero, alla presenza del sindaco Mario Conoci e dell'assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Cocco. Per la prima volta la Fondazione sarà guidata da una donna, la professoressa Neria De Giovanni, che nei giorni scorsi ha assunto la carica di presidente del CDA. Con lei Paolo Carboni in qualità di vice presidente e Pier Paolo Carta consigliere. Un CDA che assomma al suo interno una grande esperienza, indiscussa qualità e novità. Insieme al sindaco, Neria De Giovanni, dopo aver ringraziato l'Amministrazione per la fiducia accordata ed aver parlato di vero onore poter contribuire allo sviluppo turistico e culturale della città, ha garantito il massimo impegno nel portare avanti le numerose attività e progetti, in stretta sintonia con l'assessorato competente e tutta la struttura comunale. In allegato alcune immagini della presentazione.