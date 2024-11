S.A. 27 maggio 2024 Monumenti Aperti fa tappa in 11 Comuni sardi Dal mare alla montagna, dall’archeologia all’arte contemporanea, dai centri storici alle periferia: Ardauli, Ballao, Carloforte, Elmas, Genuri, Neone-li, Padria, Stintino, Teulada e Tuili, più un nuovo ingresso nella rete della manifestazione: Segariu



STINTINO - Monumenti Aperti si avvia verso la pausa estiva: prima di farlo, però, fa tappa in 11 Comuni sparsi in tutte e quattro le province storiche della Sardegna: Ardauli, Ballao, Carloforte, Elmas, Genuri, Neone-li, Padria, Stintino, Teulada e Tuili, più un nuovo ingresso nella rete della manifestazione: Segariu. Dal mare alla montagna, dall’archeologia all’arte contemporanea, dai centri storici alle periferie: tanti e variegati, anche sabato 1 e domenica 2 giugno, i luoghi del nostro patrimonio culturale raccontati co-me sempre da alunni delle scuole di ogni ordine e grado e dai volontari di ciascun territorio. Previsti anche per questo weekend itinerari ed eventi speciali, nell’ottica di mostrare i tesori al pubblico in maniera ancora più coinvolgente.