S.A. 3 giugno 2024 Nasce oggi il Distretto Rurale del Mejlogu Costituito oggi a Bonorva il Distretto Rurale del Mejlogu, raggiungendo così un traguardo importante e fondante per dare ulteriore spinta ai comparti e al territorio. Presente l’assessore regionale dell’agricoltura Gian Franco Satta



BONORVA - E' stato costituito oggi a Bonorva il Distretto Rurale del Mejlogu, raggiungendo così un traguardo importante e fondante per dare ulteriore spinta ai comparti e al territorio. Presente l’assessore regionale dell’agricoltura Gian Franco Satta, che ha rimarcato l’importanza del Distretto, poiché «come sappiamo si parla di sistemi produttivi locali caratterizzati da un’identità omogenea, derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerente con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali».



Un patrimonio che è da tutelare e da preservare – ha detto l’esponente della giunta Todde - attraverso gli strumenti e le strutture preposte: «Ci troviamo all’interno di un territorio, il Mejlogu, estremamente ricco dal punto di vista naturalistico, e ancora di produzioni agro-alimentari di eccellenza, di storia, di cultura, di arte e di architettura - prosegue Satta -. Un elenco esteso di attrattori veramente pregevoli, disposti quasi come in un mosaico in cui realmente ciascun comune ha qualcosa da offrire e condividere all’esterno». Necessario tenere ben presente un obiettivo. Secondo Satta bisogna «vivere cercando di soddisfare i bisogni del presente, stando però attenti a non compromettere le risorse del futuro: questo è ciò che rappresenta un modello di comportamento non più rinunciabile e da applicare, necessariamente».



Nella foto: l'assessore Gian Franco Satta