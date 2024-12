S.A. 3 giugno 2024 Alghero Marathon al Lago di Corsa Tradizionale appuntamento per i podisti sardi nel giorno della festa della Repubblica. Dal 2006 il lago di Leni, a Villacidro, fa da cornice ogni 2 giugno alla gara su strada battezzata Lago di Corsa organizzata dall’Asd Olympia Villacidro



ALGHERO - E’ il tradizionale appuntamento per i podisti sardi nel giorno della festa della Repubblica. Dal 2006 il lago di Leni, a Villacidro, fa da cornice ogni 2 giugno alla gara su strada battezzata Lago di Corsa organizzata dall’Asd Olympia Villacidro, l’Enas ed inserita nell’ambito delle manifestazioni di Vivi Verde promosso dal comune del Medio Campidano. Percorso nervoso di 11,4km attorno alla diga artificiale sul Rio Leni in località Monti Mannu ricco di continui cambi di direzione, curve e saliscendi. Il tutto immenso tra il profumo delle ginestre e ciliegeti con il lago alla destra dei podisti. Unico rettilineo, al termine del giro in senso antiorario, è il passaggio sul traguardo sopra la diga lungo 800 metri. All’edizione numero diciotto erano presenti al via 450 runner arrivati da tutta l’isola.



Parallelamente si è disputata una passeggiata ludico-motoria “Passeggiando intorno al lago” aperta a tutti sulla medesima distanza. All’iniziale fresco mattutino e alla pioggia dell’alba è subentrato un caldo sole che ha innalzato bruscamente le temperature proprio nel corso della kermesse podistica. L’albo d’oro 2024 fa copia incolla con quello di dodici mesi fa. Tra le donne la sangavinese Claudia Pinna (Cus Cagliari) ha firmato per l’ottava volta il successo nella corsa villacidrese mentre Claudio Solla (Cagliari Marathon) bissa il successo del 2023 precedendo Stefano Floris (Atl. E. Sanna Elmas) e Federico Ortu (Cus Cagliari). Sei bluerunners dell’Alghero Marathon hanno partecipato della gara di Villacidro che quest’anno che festeggiato la maggiore età. Come nel 2023 Giuseppe Corda ha conquistato un podio di categoria, terzo posto, tra gli SM45. Per festeggiare al meglio il prossimo compleanno che celebrerà mercoledì si è regalato la sedicesima posizione assoluta della classifica maschile e un eccellente tempo di 41’32 cadenzato da un passo ben al di sotto dei 4’/km.



Due settimane fa è stato terzo assoluto nella prima edizione della Corsa Millenaria a Luras nel cuore della Gallura lungo 9km tra asfalto e tratti collinari con dislivello di 167 metri. 9 km coperti in 35’18 costantemente sotto i 4’/km. Sempre a Luras tra gli olivastri millenari si è distinto Palmiro Concas che è salito sul podio (SM75) nella gara organizzata dall’Atletica Luras ripetendosi anche alla CorriNuoro di maggio e ieri alla Lago di Corsa. In rappresentanza dell’Alghero Marathon erano presenti a Villacidro Luigi Ruiu (50’52), Fabio Lo Gerfo (53’53), Walter Trova (57’19) e Gianfranco Nuvoli (59’52). Tutti hanno migliorato il tempo fatto registrato nell’edizione 2023. Nelle gare del calendario di maggio la società algherese ha preso parte in gran numero ai 13km della Santa Maria la Palma Corre lungo le strade perimetrali dell’agro attorno alla borgata e con Rossella Manca all’ottava Karalis10, memorial Nicola Carboni, tra Poetto e Molentargius in una gara Uisp dall’alto contenuto sociale organizzato dall’associazione Insieme contro il dolore e la prevenzione dalla malattie oncologiche, donazioni organi e terapia del dolore.