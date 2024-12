Cor 6 giugno 2024 Isola Forma lancia FriP, formaggio per nefropatici Un innovativo formaggio progettato per soddisfare le esigenze dietetiche delle persone affette da patologie renali. Una soluzione nutrizionale sicura e gustosa per chi deve seguire una dieta a basso contenuto di sodio, potassio e fosforo



ALGHERO - Isola Forma, azienda specializzata nella selezione e vendita di formaggi e salumi Sardi di altissima Qualità, lancio FriP®, un innovativo formaggio progettato per soddisfare le esigenze dietetiche delle persone affette da patologie renali. Questo prodotto rappresenta un'importante innovazione nel settore alimentare, offrendo una soluzione nutrizionale sicura e gustosa per chi deve seguire una dieta a basso contenuto di sodio, potassio e fosforo.



Il FriP® utilizza una tecnologia unica, sviluppata dal Policlinico di Milano, che impedisce l'assorbimento intestinale dei fosfati, eliminandoli efficacemente dal corpo. Questo metodo, brevettato dal Dr. Gianluigi Ardissino e dall'imprenditore Antonio Groppelli, è stato concesso a selezionati caseifici, tra cui il “Caseificio RIU” di Villanova Monteleone per la produzione del Pecorino. Grazie alla tecnologia FriP® (Free Phosphate), i fosfati presenti nel formaggio e in altri alimenti vengono neutralizzati durante il processo digestivo, permettendo ai pazienti nefropatici di consumare prodotti caseari senza compromettere la loro salute. Questo approccio innovativo si basa su un principio utilizzato negli anni '90 per trattare neonati con problemi renali, e ora applicato al settore caseario.



Isola Forma è orgogliosa di essere unico esclusivo distributore del Pecorino FriP® garantendo una fornitura diretta e continua di questo formaggio rivoluzionario. La tecnologia FriP® non solo offre un'opzione alimentare salutare, ma potrebbe anche migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti con insufficienza renale, eliminando la necessità di assumere ulteriori farmaci. Attualmente, il formaggio prodotto con tecnologia FriP® è disponibile presso il punto vendita di Alghero Piazza della mercede 5 . L'obiettivo, dopo la fase di presentazione, è di rendere questi formaggi disponibili su scala più ampia, favorendo così la diffusione di questa importante innovazione nutrizionale. Per ulteriori informazioni, contattare: Isola Forma- Alghero, mail: info@isolaforma.it, telefono: 079/4921255.