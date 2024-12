Cor 9 giugno 2024 Tartaruga sulla spiaggia del lido di Alghero Una volta recuperata, la tartaruga è stata affidata alle cure del Centro Recupero Animali Marini dell’Asinara in modo tale che “Francesca”, così ribattezzata, possa seguire un percorso riabilitativo



ALGHERO - Nella tarda mattinata di sabato, la Sala operativa della Guardia Costiera di Alghero

ha ricevuto una segnalazione circa una tartaruga in difficoltà presso la spiaggia cittadina di Alghero, comunemente chiamata Lido di San Giovanni. La tartaruga caretta caretta, lunga circa 60 centimetri, con una evidente frattura del carapace lato destro, si trovava a riva, in stato di disorientamento. Una volta recuperata, la tartaruga è stata affidata alle cure del Centro Recupero Animali Marini dell’Asinara in modo tale che “Francesca”, così ribattezzata, possa seguire un percorso riabilitativo finalizzato al ritorno in mare. Il Comandante del porto, T.V. (CP) Biagio Semeraro, ricorda a tutti i

fruitori del mare l’importanza di segnalare alla Guardia Costiera qualsiasi tipo di avvistamento di animali marini delle specie protette che dovessero trovarsi in stato di difficoltà, affinchè possano essere adottati i necessari e tempestivi interventi.



Nella foto: la tartaruga recuperata ad Alghero