Cade dal terrazzo e muore a Sassari

S.A. 21 giugno 2024



SASSARI - Tragedia ieri notte a Sassari. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal secondo piano mentre puliva la tenda solare sul terrazzino di un palazzo in via Floris, nel quartiere Baddimannitta. A dare l'allarme è stata la moglie che era in casa con lui. Sul posto sono accorsi un'ambulanza del 118 e la Polizia locale ma sono stati inutili i tentativi di rianimarlo.