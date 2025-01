Cor 4 luglio 2024 Zirattu a Roma per l´assemblea Anbi I rappresentanti dei sette Consorzi di bonifica della Sardegna hanno preso parte all’annuale assemblea Anbi, presso il TH Roma. Presente Gavino Zirattu che ha riferito delle criticità sarde. Le sue parole



SASSARI - I rappresentanti dei sette Consorzi di bonifica della Sardegna hanno preso parte all’annuale assemblea Anbi, presso il TH Roma - Carpegna Palace Hotel (il 2 e 3 luglio). Due giorni di dibattito sui temi legati all’acqua con il contributo di tecnici, politici, associazioni e ricercatori. Al centro dei lavori l’impatto dei cambiamenti climatici e le opere che i Consorzi sono stati in grado di portare avanti per la gestione delle acque irrigue. Davanti ad una platea composta da esponenti della società civile e da centinaia di rappresentanti dei circa 150 Consorzi di bonifica ed irrigazione operanti in tutta Italia, soggetti centrali nella gestione delle risorse idriche e nella prevenzione idrogeologica. A Roma c’era pure il presidente di Anbi Sardegna, Gavino Zirattu, che ha riferito della situazione nell’Isola, provata da una stagione prolungata di scarsa piovosità.