Cor 6 luglio 2024 Il nuovo Consiglio ad Alghero

Le immagini della prima seduta Emiliano Piras, Giusy Piccone e Marco Colledanchise subentreranno per Maria Grazia Salaris, Graziano Porcu e Ornella Piras. La riunione d´insediamento questa mattina a Teatro Civico



ALGHERO - Novità in seno al Consiglio comunale di Alghero: Emiliano Piras, Giusy Piccone e Marco Colledanchise subentreranno per Maria Grazia Salaris, Graziano Porcu e Ornella Piras. Salaris e Piras, infatti, andranno a ricoprire le deleghe ai Servizi Sociali ed alle Attività produttive, mentre per Porcu arriverà la guida della Fondazione Alghero.