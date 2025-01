Cor 10 luglio 2024 Riapre la piscina comunale di Maria Pia Grazie alla presenza di personale qualificato e attento alla sicurezza dei bagnanti, la piscina comunale offre un´ampia varietà di servizi e attività per soddisfare le esigenze di grandi e piccini: orari 8-20 tutti i giorni della settimana



ALGHERO - Apertura della piscina comunale estiva: un'oasi di relax e divertimento per tutta la comunità. La stagione estiva è ufficialmente iniziata e con essa riapre le porte la piscina comunale di Maria Pia. Situata nel cuore della città, la piscina rappresenta un luogo perfetto dove trascorrere le calde giornate estive in compagnia di amici e familiari. Grazie alla presenza di personale qualificato e attento alla sicurezza dei bagnanti, la piscina comunale offre un'ampia varietà di servizi e attività per soddisfare le esigenze di grandi e piccini: corsi di nuoto, aquagym, area relax e bar con bevande rinfrescanti. La gestione è ancora affidata alla Asd Alguer Sport. Gli orari di apertura, tutti i giorni della settimana, domeniche comprese, dalle 8 della mattina alle 20. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l'ufficio informazioni al numero 3290774001 mail: presidenza.alguer@gmail.com.