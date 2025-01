Cor 10 luglio 2024 Regionali nuoto: bene Acquatic Team e Alguer Sport Ottime prestazioni da parte di tutti con in testa i vincitori di medaglie. Tra meno di due settimane le finali a Cagliari del Campionato regionale assoluto ultima gara della stagione agonistica in Sardegna



ALGHERO - Bene l'Acquatic Team Freedom e Alguer Sport con i suoi atleti di Porto Torres e di Alghero. Ottime prestazioni da parte di tutti con in testa i vincitori di medaglie: Oggianu Elisa (oro nei 100 e 200 dorso, bronzo 50 s.l.); Sechi Eleonora(oro 50 farfalla, argento 50 s.l., bronzo 100s.l.; Saba Lorenzo(argento 200mx, bronzo 50 rana, 100 farfalla); Manca Andrea(argento 50 farfalla, bronzo 50 s.l.); Gianorso Giorgio(argento 50 s.l., bronzo 100 s.l.). Staffetta 4x100 s.l. junior maschi (Manca, Dore, Gianorso, Saba). Con loro in vasca: Lai Manuela, Brancati Maria, Pinna Letizia, De Rosas Ginevra. Soddisfazione generale per genitori, il Presidente Silvia Fioravanti, i direttori tecnici Danilo Russu e Lorenzo Zicconi, gli allenatori Enrico e Sandro. Tra meno di due settimane le finali a Cagliari del Campionato regionale assoluto ultima gara della stagione agonistica in Sardegna.