Cor 18 luglio 2024 Alghero: nuove nomine in Diocesi Gli avvicendamenti del Clero comunicati questa mattina dal Vescovo della Diocesi Alghero-Bosa, Padre Mauro Maria Morfino



ALGHERO - Gli avvicendamenti del Clero comunicati questa mattina dal Vescovo della Diocesi Alghero-Bosa, Padre Mauro Maria Morfino, con una lunga lettera indirizzata a tutti i presbiteri e diaconi, fratelli e sorelle della Chiesa di Alghero-Bosa.



Don Giuseppe Cacciotto: Amministratore parrocchiale della parrocchia della Natività della B.V. Maria in Santa Maria la Palma e della parrocchia della Beata Vergine Assunta, in Villa Assunta, Alghero; Direttore dell’Ufficio diocesano della pastorale missionaria; Collaboratore nella Pastorale ospedaliera dell’Ospedale Civile e dell’Ospedale Marino in Alghero.

Mons. Giuseppe Curcu: compatibilmente con gli impegni di Vicario generale, offrirà un aiuto pastorale in Bosa.

Don Pierpaolo Daga: mantenendo gli incarichi fin qui ricoperti, diventa Amministratore parrocchiale della parrocchia di Santa Maria della Neve in Flussio e della parrocchia di Sant’Anna in Tinnura.

Don Andrea Garau: viceparroco nella parrocchia di Maria Immacolata–Concattedrale in Bosa, nella Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Bosa, nella Parrocchia di Santa Maria Stella maris in Bosa e co-responsabile dell’Oratorio cittadino.

Don Marco Ledda: viceparroco nella parrocchia di S. Giorgio martire in Pozzomaggiore; nella parrocchia di S. Giulia in Padria; nella parrocchia di S. Giovanni Battista in Mara, nella parrocchia di S. Giorgio martire in Semestene e nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli in Romana.

Padre Vito Lombardi: mantenendo gli incarichi fin qui ricoperti, diventa Amministratore parrocchiale della parrocchia di Santa Maria degli Angeli in Romana.

Padre Sebastiano Martinez OdM: Collaboratore del Coordinatore pastorale nel Cimitero di Alghero e aiuto nella medesima Forania.

Padre Andrea Marongiu: Amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Leonardo Abate in Villanova Monteleone e Amministratore parrocchiale della parrocchia di Santo Stefano protomartire in Monteleone Roccadoria.

Don Gianni Nieddu: Parroco della parrocchia della Madonna del Rosario in Alghero e Coordinatore pastorale nel Cimitero di Alghero.

Don Manuel Diego Petretto: Parroco della parrocchia del Santissimo Nome di Gesù in Alghero.

Don Alessio Picconi: Amministratore parrocchiale della parrocchia di San Pietro Apostolo in Scano di Montiferro e Amministratore parrocchiale della parrocchia di Sant’Angelo in Sagama.

Don Lorenzo Piras: Responsabile della Pastorale sanitaria diocesana e Coordinatore per la pastorale ospedaliera dell’Ospedale Civile e dell’Ospedale Marino in Alghero.

Don Antonello Putzolu: mantenendo gli incarichi fin qui ricoperti, diventa Amministratore parrocchiale della parrocchia di Santa Maria Stella maris in Bosa.

Don Francesco Tavera: Parroco della parrocchia di Nostra Signora della Pazienza in Uri e Amministratore parrocchiale della parrocchia di Nostra Signora de s’Ena Frisca in Putifigari.

Padre Franco Todisco OdM: Cappellano nella Chiesa della Misericordia in Alghero.