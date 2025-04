S.A. 14:36 Sant Jordi: Libri per bambini in algherese Presentazione dei libri “La canesca Ajò. Qui dolor de dents!” e la sua traduzione in sardo. Un racconto per bambini scritto e illustrato da Agnese Leone. Appuntamento sabato 26 aprile alla Torre di Sulis



ALGHERO - Sabato 26 aprile, alle ore 17.30, presso la Torre di Sulis, ad Alghero, si terrà la presentazione dei libri “La canesca Ajò. Qui dolor de dents!” e “Su pischecane Ajò. Ite dolore de dentes” (Il pescecane Ajò. Che mal di denti!). Un racconto per bambini scritto e illustrato da Agnese Leone, tradotto in algherese da Carla Valentino e in sardo da Diegu Corràine. I due libri sono stati pubblicati dalle Edizioni Insula Papiros di Nuoro. Alla presentazione del libro, organizzata dall’Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya, con la collaborazione della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero, e delle Edizioni Insula Papiros interverranno: Carla Valentino, traduttrice e attivista culturale, Diegu Corràine, traduttore, attivista culturale e Direttore editoriale delle Edizioni Papiros e Gustau Navarro i Barba, direttore dell'Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya. La presentazione è nel programma di Sant Jordi a l’Alguer 2025.



Nella foto: Carla Valentino