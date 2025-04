S.A. 21:58 L´Aou di Sassari apre nuovi canali social L´Azienda di viale San Pietro attiva la pagine Facebook, LinkedIn, il profilo Threads associato a Instagram e il canale WhatsApp



SASSARI – L'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari amplia la sua presenza sui social e rafforza il dialogo con la cittadinanza. Dopo l'apertura dei primi profili Instagram e X (in precedenza Twitter) e YuoTube, tra il 2019 e il 2021, l’Azienda di viale San Pietro attiva nuovi profili social. Questa novità fa parte del nuovo piano di comunicazione 2025-2026, approvato dalla direzione generale dell’Aou di Sassari, e si configura come un ulteriore passo verso una gestione sempre più trasparente e vicina alle esigenze dei cittadini. La strategia digitale intende offrire un flusso costante di informazioni aggiornate, quindi garantire una comunicazione chiara e fruibile su molteplici piattaforme.



L’obiettivo principale è quello di rendere l’azione dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari sempre più accessibile. Da qui l'esigenza di utilizzare anche strumenti tecnologici avanzati che favoriscano lo scambio diretto tra l’Azienda e la comunità. In quest’ottica, il team della struttura Comunicazione e Urp, diretto dalla dottoressa Marina Iole Crasti, curerà gli aspetti informativi dei canali social. «La nostra missione è mettere la trasparenza e il cittadino al centro dell’azione, affinché ogni informazione diventi un’opportunità di dialogo e crescita condivisa», ha dichiarato il direttore generale dell’Aou di Sassari Antonio Lorenzo Spano.



«Investire in questi nuovi canali – aggiunge la direttrice della struttura Affari generali, legali, comunicazione e urp, Marina Iole Crasti – significa rafforzare il legame con la comunità, offrendo strumenti efficaci e innovativi per comunicare e ascoltare le istanze dei cittadini». La scelta di espandere la presenza online dell’Aou non è solo una risposta alle dinamiche attuali del digitale, ma anche un impegno concreto per una comunicazione più partecipata e inclusiva. I nuovi profili social rappresentano, infatti, una vetrina dove aggiornamenti, approfondimenti e servizi informativi saranno resi disponibili in maniera immediata e interattiva. Questa iniziativa si inserisce all'interno di un percorso di crescita e innovazione, in cui la tecnologia diventa alleata fondamentale per promuovere la salute e il benessere dell’intera comunità.