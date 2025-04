Cor 20:17 Messa ad Alghero in ricordo di Papa Francesco Martedì 22 Aprile 2025, nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione in Alghero alle ore 18.30 sarà celebrata la Santa Messa in Suffragio di Papa Francesco, presieduta dal Vescovo della Diocesi, Padre Mauro Maria Morfino



ALGHERO - Sua Eminenza, il Card Farrell, ha annunciato questa mattina con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino.” In ricordo di Papa Francesco, domani, Martedì 22 Aprile 2025, nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione in Alghero alle ore 18.30 sarà celebrata la Santa Messa in Suffragio di Papa Francesco, presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino. Tutti i Presbiteri, Religiosi e Religiose e tutti i fedeli sono invitati a partecipare.