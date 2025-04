S.A. 16:23 Festival del Mediterraneo: Bonci e la Corale Vivaldi Via alla rassegna concertistica internazionale dedicata principalmente alla musica organistica, curata dall’Associazione Arte in Musica. Gli ospiti della serata saranno l’organista Riccardo Bonci, che proporrà il concerto “L´organo inglese, dalla piccola chiesa alla grande cattedrale", con musiche di Reading, Weasley, Bairstow, Elgar, Parry, Mathias, e la Corale Vivaldi di Sassari diretta da Daniele Manca



SASSARI - Martedì 29 aprile torna nella basilica del Sacro Cuore a Sassari il Festival del Mediterraneo, rassegna concertistica internazionale curata dall’Associazione culturale “Arte in Musica”. Il Festival è nato nel 2000 e promuove, in particolare, la musica organistica. La rassegna si è aperta ufficialmente lo scorso 9 aprile con il concerto di Antonio Frigè in collaborazione con il Conservatorio “Canepa” di Sassari. Come da tradizione, gli appuntamenti al Sacro Cuore saranno divisi in due parti e ospiteranno un grande organista di livello internazionale e un ensemble o coro locale. A suonare l’organo “Tamburini” della basilica del Sacro Cuore martedì 29 aprile alle 20.30 sarà Riccardo Bonci, nel concerto “L’organo inglese, dalla piccola chiesa alla grande cattedrale”. Il programma prevede brani di John Reading, Samuel Sebastian Weasley, Edward Bairstow, Edward Elgar, Charles Hubert Hastings Parry, William Mathias. Nella seconda parte della serata sarà invece protagonista la Corale Vivaldi di Sassari, diretta dal Maestro Daniele Manca che propone canti sacri composti da Giovanni Pierluigi da Palestrina, Andrea Gabrieli e dallo stesso Daniele Manca.



Il Festival del Mediterraneo 2025 è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma “Salude e trigu”, da Fondazione Alghero e Comune di Alghero.

Riccardo Bonci, nato a Terni, è diplomato in pianoforte e organo. La Corale Vivaldi, fondata nel 1971, è il coro della basilica del Sacro Cuore di Sassari. Ha svolto un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, dal repertorio classico alla musica contemporanea, dalla polifonia alla musica popolare e al pop, dal jazz alla musica per il teatro. Nel 2023 ha eseguito la Misa a Buenos Aires, conosciuta anche come Misatango del compositore argentino Martin Palmeri, con lo stesso Palmeri al pianoforte accanto al bandoneista italiano Daniele Di Bonaventura. La Misatango è stata poi replicata alla prestigiosa Kammermusicsaal della Filarmonica di Berlino. È diretta dal 1990 da M° Daniele Manca.