Fc Alghero: ultima in casa contro l´Ittiri Sprint

ALGHERO - Dopo una settimana di riposo, la FC Alghero ritorna in campo e domenica prossima, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, calcio di inizio alle ore 16, giocherà l'ultima gara casalinga della stagione contro l'Ittiri Sprint nel girone D di Prima Categoria. Per i giallorossi che recuperano alcuni giocatori infortunati come Carlo Pintus, Riccardo Peana e Mattia Zappino, l'obiettivo è chiudere con una vittoria di fronte al proprio pubblico.



«Domenica affronteremo una delle squadre che, nel girone di andata, ci ha messo più in difficoltà. - ha detto l'allenatore giocatore Andrea Peana – ricordo il pareggio che, per come si erano mese le cose, lo ritengo d'oro. Gli ittiresi hanno un buon attacco, soprattutto con Cuccu e Porcheddu. Due ottimi giocatori per la categoria con buone doti tecniche miste alla velocità. Dal canto nostro dobbiamo evitare gli errori commessi all'andata. Devo dire che ci stiamo allenando bene e anche nella settimana di Pasqua, abbiamo lavorato bene. Sono soddisfatto e arriviamo a questa partita, motivati e determinati. Vogliamo chiudere il campionato in casa con una vittoria».



Ad affiancare Andrea Peana, nel ruolo di vice allenatore, c'è l'attaccante Michele Cherchi, giocatore di grande esperienza: «Queste ultime due settimane abbiamo ricaricate le pile e siamo pronti per il finale di campionato. Tutto il gruppo si è allenato benissimo, recupereremo qualche giocatore già questa domenica contro l'Ittiri Sprint. Gli ittiresi sono una bella squadra e non sarà facile batterli. Noi ci proveremo come sempre. Visto che è l'ultima gara casalinga della stagione,- conclude Michele Cherchi - mi aspetto un pubblico numeroso».