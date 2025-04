Cor 6:52 Cade sugli scogli e muore ad Alghero La tragedia è avvenuta sabato notte intorno alle 23. Inutili i soccorsi del 118, sul posto gli agenti della polizia nel tentativo di ricostruire con esattezza la dinamica dell´incidente



ALGHERO - Si sarebbe trattato di un fatale incidente dal tragico epilogo. Un uomo di 60 anni, ieri (sabato) sera intorno alle 23, mentre faceva una passeggiata accompagnato dalla moglie, per cause in corso di accertamento sarebbe scivolato sulla scogliera del "Riservato", nel lungomare di Alghero, battendo la testa. Inutili i soccorsi del 118 allertati immediatamente: l'uomo sarebbe morto sul colpo. Sul posto anche gli agenti della polizia nel tentativo di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.