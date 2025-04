S.A. 21:00 Itf Combined: doppio turno al Forte Village Nel torneo maschile ci sarà sicuramente un finalista italiano, visto che la finale della parte alta del tabellone vedrà confrontarsi Gabriele Piraino e Federico Bondioli. Nel femminile, vola in semifinale la testa di serie numero 1 Nuria Brancaccio



PULA - E' stato un giovedì intenso quello vissuto oggi e valido per il quarto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Vista la decisione del Coni di non far disputare eventi sportivi sabato, giorno dei funerali di Papa Francesco, l'organizzazione del torneo ha deciso di disputare oggi un doppio turno: ottavi e quarti di finale.



Nel torneo maschile ci sarà sicuramente un finalista italiano, visto che la finale della parte alta del tabellone vedrà confrontarsi Gabriele Piraino e Federico Bondioli. Piraino ha approfittato del ritiro della testa di serie numero 8 Andrea Picchione negli ottavi (sul 3-0 nel primo set), per poi sorprendere 6-4, 7-5 nei quarti il favorito della vigilia, il britannico Jy Clarke, vincitore su questi stessi campi la scorsa settimana. Bondioli ha messo in fila 6-4, 6-0 il numero 6 del seeding Nicholas David Ionel (Romania) e nei quarti 6-3, 6-4 il francese Laurent Loholi. Nella parte bassa del tabellone, si sfideranno in semifinale lo spagnolo Max Alcala Gurri e il ceco Hynek Barton, che ha eliminato 6-4, 6-0 negli ottavi il qualificato Daniel Bagnolini e nei quarti 6-3, 6-4 Facundo Juarez.

Negli ottavi, Juarez l'aveva spuntata 7-6(5), 6-4 in un match tiratissimo contro la testa di serie numero 2 Jelle Sels, mentre la wild card Ianni Miletich era stato sconfitto 6-1, 6-2 dal francese Arthur Gea, numero 3 del seeding.



Nel femminile, vola in semifinale la testa di serie numero 1 Nuria Brancaccio, che prima ha superato 6-4, 6-1 la qualificata Lilli Tagger (giovane austriaca seguita da Francesca Schiavone) e poi ha regolato 6-3, 6-0 un'altra tennista proveniente dal tabellone cadetto, la francese Lucie Pawlak (che negli ottavi l'aveva spuntata 2-6, 7-5, 6-3 in rimonta su Enola Chiesa). Contro Brancaccio domani ancora una qualificata, la bulgara Denislava Glushkov, mentre c'è un derby tedesco nella parte bassa del tabellone, tra la numero 3 del seeding Nastasja Schunk e la numero 6 Katharina Hobgarsi.

Sconfitte negli ottavi Tatiana Pieri (6-4, 3-6, 6-4 dalla francese Julie Belgraver, numero 4 del seeding) e la qualificata Anastasia Bertacchi (6-3, 6-1 da Schunk), mentre si sono issate fino ai quarti di finale la lucky loser Jennifer Ruggeri (che dopo aver superato 6-3, 6-1 la russa Yuliya Hatouka, ha ceduto 6-4, 6-2 davanti a Schunk) e la testa di serie numero 2 Giorgia Pedone (che dopo aver battuto 6-2, 7-5 la tedesca Antonia Schmidt, è stata stoppata 7-6, 6-3 da Hobgarski).



Nella foto: Nuria Brancaccio