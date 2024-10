Cor 18 luglio 2024 E´ scontro Lega-Pd sulla sanità

Pais: malafede o disinformazione Immediata e piccante la contro-replica del Partito democratico di Alghero alle accuse di Michele Pais della Lega: botta e risposta sul futuro dell´ospedale Marino



ALGHERO - «Noto con grande dispiacere che il Pd continua a mentire o per scarsa informazione o per malafede» dichiara Michele Pais, consigliere comunale della Lega e coordinatore regionale del Partito. «Il passaggio dell’Ospedale Marino dall’AOU alla Asl di Sassari è contenuto nella bozza di riforma redatta dalla Giunta Todde, e precisamente all’art. 6, comma 3, fissandolo precisamente al primo gennaio 2025». «Tale previsione, peraltro rilanciata da tutti i mezzi di stampa, ha allarmato i Comitati di difesa della salute di Alghero, i quali hanno denunciato la forte preoccupazione per un possibile ritorno al passato, quando l’ospedale Marino era praticamente chiuso - continua Pais -. Gli stessi comitati, con grande onesta intellettuale, hanno evidenziato come a seguito della nuova gestione dell’AOU, sostenuta dalla Lega e fortemente osteggiata dal PD e 5stelle, «siano state ristrutturate le sale operatorie, si effettuano interventi di chirurgia ortopedica, è stato assegnato il personale e quello medico» e che «dopo anni di e precarietà, la situazione è decisamente migliorata», aggiungendo che «il reale pericolo è un ritorno al passato con la conseguente chiusura dell’attività operatoria»».



«Una preoccupazione quella dei comitati della salute che mi sento di sottoscrivere e sostenere perché assolutamente reale e attuale - sottolinea Michele Pais. Ragione per cui non capisco se l’accusa di fake news mossa dal segretario del Pd di Alghero sia indirizzata solo formalmente al sottoscritto, ma non abbia invece come destinatari reali i Comitati della Salute che hanno denunciato il pericolo e anche la Giunta Todde e l’Assessore regionale alla sanità Bartolazzi che ha previsto, probabilmente senza darne comunicazione a Daga, il passaggio dell’Ospedale Marino dall’Aou alla Asl, come in una partita di risiko politico, disinteressandosi completamente, dei servizi che sono attulmente erogati, del loro livello di qualità e del miglioramento degli stessi. Banalmente perché non li conosce».



«Per tale ragione invito la politica algherese, di destra e di sinistra, a lasciare l’approccio ideologico per quanto riguarda la sanità, che tocca tutti, dare atto della correttezza di quella scelta avveduta, e lavorare per un potenziamento di tutta la sanità cittadina che ha bisogno di unità e non di divisioni, come purtroppo è stato fatto nel recente passato ad opera della sinistra. La Lega è pronta a collaborare con la maggioranza e con il Sindaco se questi sono i presupposti, se l’interesse da perseguire sia quello generale e non politico - conclude Pais - "Per tale ragione, e in un’ottica di assoluta collaborazione, porterò l’argomento all’attenzione del Consiglio comunale, il quale potrà assumere una decisione unitaria in merito».



Immediata e piccante la contro-replica del Partito democratico di Alghero: «Alla nota aggressiva e fuorviante del consigliere Pais rispondiamo nel merito, ribadendo ciò che abbiamo espresso nel documento del Partito Democratico, senza tema di smentita: non vi è alcuna decisione della Regione, e tanto meno della sua maggioranza, in merito all’Ospedale Marino. Per quanto riguarda l’iter e il contenuto di un possibile nuovo assetto del sistema sanitario regionale, la discussione anche in maggioranza e nei partiti, deve essere avviata ed è tutta completamente da scrivere. Ci fa piacere che Pais chiami in causa il Consiglio Comunale, ora che è stato relegato all’opposizione, non lo ha fatto quando doveva farlo, facendo passare sopra la testa degli algheresi decisioni calate dall’alto, attraverso un emendamento blitz funzionale solo a logiche di potere vicine ai potentati del suo partito. Ci troverà pronti, in aula e tra i nostri concittadini, a difendere il diritto alla salute, quello vero, non contrabbandato con fake, roboanti promesse robotiche e invasioni di campo del potere politico nella gestione della sanità» chiudono Enrico Daga e compagni.