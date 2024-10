S.A. 22 luglio 2024 L´algherese Bardino taglia il traguardo a Courmayeur Al via 600 atleti per l’impegnativo percorso e le impervie condizioni atmosferiche, piu´ di 300 i ritirati. In meno di 30 l´atleta, la porta colori Alguerunners ha tagliato il traguardo della Gran Trail Courmayeur



ALGHERO - Si è svolta a Courmayeur una tra le competizioni più emozionanti della stagione dei trail running ai piedi del maestoso Monte Bianco. Il Gran Trail Courmayeur ha visto tantissimi atleti provenienti da tutto il mondo ai nastri di partenza, con tre distanze tra cui scegliere ; GTC30, GTC55 e GTC100. Organizzato dai VDA Trailers, il Gran Trail Courmayeur è stato un evento di richiamo internazionale, sinonimo di qualità e professionalità. Questa edizione ha offerto panorami mozzafiato e un percorso tecnico molto impegnativo che ha messo a dura prova le capacità di ciascun corridore. 100km con dislivello 7500D+, al via 600 atleti ma per l’impegnativo percorso e le impervie condizioni atmosferiche, piu' di 300 i ritirati.



La porta colori Alguerunners Monica Bardino partita col pettorale numero 263 è stata perfetta nella gestione della gara sotto tutti i punti di vista: atletico, mentale, alimentare e ambientale; tanto da chiudere la gara in meno di 30 tagliando il traguardo a Courmayeur tra gli applausi del pubblico e soprattutto coronando un sogno e centrando un obiettivo inimmaginabile. Partita venerdì 12 luglio alle 22.00 con pioggia sino a tarda notte e freddo sino a 7/8 gradi, gli atleti hanno percorso zone con neve e fango e guadi, attraversando molti fiumiciattoli in piena. Una vera sfida contro tutto e tutti ed alla fine la grandissima soddisfazione e gioia di essere riuscita in una vera e propria impresa.



Arrivata a 31 anni di attività agonistica, Monica Bardino, ha iniziato a correre a 19 anni, in Toscana esattamente a Firenze, li per studi, dove correva per il Maiano, storica società podistica di Firenze. Prima maratona corsa a 23 anni a Roma e poi i trail, da La gara dei Frosali a Firenze, passando per l’Ultramarathona la 100Km del Passatore, sino a Courmayeur. «La buona Volontà non ha ne limiti, ne barriere» questo è il suo motto. «Alguerunners è diventata nel tempo in città e non, un riferimento per molti amanti del podismo agonistico e amatoriale e oggi, grazie ai suoi atleti, si conferma un punto di riferimento per tutti coloro che si vogliono confrontare con l’esperienza della corsa in tutte le sue sfaccettature, sia in termini competitivi e agonistici che più semplicemente come piacevole passa tempo» le parole della società algherese.



Nella foto: Monica Bardino