Spray e bastone, corso di difesa per i Barracelli

ALGHERO - Al Parco di Porto Conte un corso in tecniche operative e utilizzo degli strumenti di difesa per i Barracelli del Comando di Alghero, a cui si sono aggiunti anche alcuni colleghi dei comandi di Sennori e Sorso. Sabato si è concluso un corso di formazione in materia di tecniche operative e utilizzo delle manette e dei presidi tattico difensivi, ovvero spray al capsicum e bastone distanziatore. Spray e bastone, in linea con le norme vigenti e con l’approvazione del Ministero dell’Interno, sono strumenti obbligatori di autotutela, che avranno la funzione di difendere il personale da eventuali aggressioni o episodi di violenza fisica, già verificatisi in passato.



Il loro utilizzo risponderà ai criteri di necessità e proporzionalità previsti in materia di legittima difesa. I moduli dell’addestramento hanno previsto sia lezioni teoriche per comprendere gli aspetti giuridici e tecnici che pratiche. Il corso di formazione, il secondo di questo tipo a distanza di quattro anni, rappresenta un ulteriore passo importante nel percorso di crescita e modernizzazione del corpo di polizia rurale algherese - ha affermato il comandante, Riccardo Paddeu. Il personale ha accolto con entusiasmo questa nuova sfida nella piena convinzione che la sicurezza agenti e la credibilità verso i cittadini si raggiunga mediante la formazione e la crescita umana e professionale.



Su questa scia, proseguiranno, nei prossimi mesi, importanti interventi di ristrutturazione e miglioramento a partire dall’acquisizione di nuovi e più efficienti veicoli ed attrezzature tecnologiche, grazie anche ad uno specifico finanziamento della Regione Sardegna di 96.720,00 euro, fino all’arruolamento di cinque nuove unità. «Ringrazio gli istruttori dell’IPTS, ma soprattutto colleghe e colleghi che, non solo in questa circostanza, ma in ogni occasione dimostrano spiccato senso del dovere, responsabilità e attaccamento a questo splendido territorio e alla cittadinanza algherese».



Il corso è stato svolto da Giuseppe Mancosu e Salvatore Pinna, appartenenti all’International Police Training System, società che ha curato la formazione dei barracelli e che a livello regionale cura la formazione delle polizie locali. L'evento formativo si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione, validi ai fini professionali. «Assieme agli ufficiali del Comando, mettiamo davanti a tutto – commenta il Cap. Riccardo Paddeu, Comandante dei Barracelli del Comune di Alghero - la conoscenza del territorio, informazione e prevenzione prima ancora che repressione».