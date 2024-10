Cor 27 luglio 2024 L´Anpi ritorna sul presunto saluto romano di Pais Non sappiamo se quel che appare un saluto romano da parte del consigliere Michele Pais al momento del voto per alzata di mano sia stato fatto per goliardia, frustrazione, stanchezza, scherno verso decisioni non condivise, o chissà per quali altri arcani motivi. Quello che sappiamo è che purtroppo si è costretti a stigmatizzare comportamenti inappropriati



ALGHERO - «Solo qualche giorno fa al Teatro Civico la sezione A.N.P.I. “Marisa Musu” di Alghero aveva portato in scena la drammaturgia dedicata alla figura di Giacomo Matteotti nel centenario della sua morte per mano fascista con un’ampia partecipazione fino all’esaurimento di tutti gli ordini di posti, quando lo stesso luogo pochi giorni prima ha dovuto rivedere gesti presumibilmente riconducibili a un passato regime nell’assemblea più importante della democrazia cittadina, il Consiglio comunale. Non sappiamo se quel che appare un saluto romano da parte del consigliere Michele Pais al momento del voto per alzata di mano sia stato fatto per goliardia, frustrazione, stanchezza, scherno verso decisioni non condivise, o chissà per quali altri arcani motivi. Quello che sappiamo è che purtroppo si è costretti a stigmatizzare comportamenti inappropriati da parte di un rappresentante delle istituzioni cittadine, il quale fino ad pochi mesi fa ricopriva la carica di presidente del Consiglio regionale, massimo organo di garanzia dell’Autonomia sarda». Così dal direttivo della sezione A.N.P.I. “Marisa Musu” di Alghero.



«Comportamento che certo non fa onore a chi lo ha posto in essere e che anzi contribuisce a mettere in discussione la sua asserita buona fede. Ciò premesso, considerato anche il clima politico di indulgenza se non di tolleranza da parte di alcune alte cariche istituzionali riguardo manifestazioni, anche violente, apertamente inneggianti al fascismo poste in essere recentemente in diverse località italiane da ben noti gruppi organizzati di estrema destra, l’A.N.P.I. di Alghero ribadisce la necessità di vigilare costantemente sui pericolosi rigurgiti del neofascismo e di denunciare qualunque violazione della normativa vigente, invitando tutte le forze politiche e i loro rappresentanti negli organi elettivi alla piena sobrietà dei comportamenti, da specificare adeguatamente sia nello Statuto che nel regolamento del Consiglio comunale. Né dalle registrazioni disponibili della seduta di Consiglio comunale del 15/07/2024 né dalle testimonianze raccolte dai presenti si evince un intervento appropriato adeguato al gesto in questione, peraltro ripetuto. Il Presidente del Consiglio comunale, Pirisi, quantomeno, avrebbe dovuto richiamare il consigliere Pais per stigmatizzare il suo comportamento. È possibile che la mancanza di lucidità da parte dei consiglieri presenti, probabilmente dovuta a una riunione protrattasi per ore, abbia impedito una reazione pronta al comportamento indecoroso».



«Pensiamo al messaggio che potrebbe arrivare ai giovani se l’accaduto passasse senza il contributo di adeguate riflessioni. Invitiamo pertanto tutte le forze politiche, siano esse rappresentate in Consiglio o meno, i sindacati, il mondo dell’associazionismo e i singoli cittadini a esprimersi sull’accaduto; apprezziamo quanti lo hanno già fatto pubblicamente, manifestando il proprio disappunto sull’accaduto, accogliamo inoltre la proposta di delibera che richieda a chiunque intenda svolgere qualsiasi iniziativa di carattere pubblico di aderire a specifico codice etico, magari adeguando quello in vigore negli anni passati. In questa data del 25 luglio, anniversario della caduta del fascismo, l’A.N.P.I. richiama l’esempio di Giacomo Matteotti per rendere attuale il suo messaggio di affermazione della democrazia, di difesa delle libertà e di antifascismo, colonne portanti della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza» chiude la nota a firma di Valter Battistoni, Andrea Coghene, Liliana Nurra, Salvatore Scala e Antonello Spanu.