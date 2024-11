S.A. 1 agosto 2024 Ufficiale: WRC Mondiale Rally 5-8 giugno 2025 La 22^ edizione consecutiva del Rally d’Italia in Sardegna, sempre organizzato dall’Automobile Club d’Italia, si disputerà nel fine settimana dal 5 all’8 giugno. Il WRC Promoter – organizzatore del campionato del mondo di rally - ha infatti ufficializzato il calendario 2025 e ha confermato la collocazione centrale della tappa italiana



ALGHERO - Il Rally Italia Sardegna sarà la 6^ prova in calendario del FIA World Rally Championship 2025. La 22^ edizione consecutiva del Rally d’Italia in Sardegna, sempre organizzato dall’Automobile Club d’Italia, si disputerà nel fine settimana dal 5 all’8 giugno. Il WRC Promoter – organizzatore del campionato del mondo di rally - ha infatti ufficializzato il calendario 2025 e ha confermato la collocazione centrale della tappa italiana. Il FIA WRC si prepara dunque alla stagione più lunga dal 2008, con 14 gare in programma in 4 Continenti, visto che toccherà l’Africa, l’Asia, l’Europa e il Sud America. Le principali novità sono il ritorno della Spagna alle Isole Canarie, e le new entry di Paraguay e Arabia Saudita. Sarà un mondiale che si correrà su ghiaccio, neve, sterrato, asfalto e terreni desertici, che dopo il tradizionale inizio nel glamour di Monte-Carlo si concluderà per la prima volta in Arabia Saudita.



Presidente Automobile Club d’Italia, Ing. Angelo Sticchi Damiani: «L’ufficializzazione del Calendario 2025, con l’assegnazione delle date di svolgimento delle varie gare del mondiale, è un momento fondamentale di passaggio verso la realizzazione della nostra grande gara, il Rally Italia Sardegna. Di passaggio, in quanto preceduto da anni di attività, sia politica sia sportiva sul campo, che ha consolidato la presenza della nostra manifestazione nel mondiale. Di passaggio, anche come momento essenziale e trampolino di lancio verso l’immediato futuro ed oltre. Bello vivere questi momenti per una gara che abbiamo voluto fortemente, impegnandoci in estenuanti battaglie di carattere politico sportivo a livello mondiale. Un evento che ora tutti ci invidiano, che abbiamo seguito nei suoi primi faticosi ed incerti passi, e che abbiamo visto crescere nell’apprezzamento generale. Oggi è apprezzato da tutti, anche da chi aveva profondamente criticato le scelte fatte. Uno sforzo ed un lavoro enormi che ci hanno comunque ripagato, hanno dato risalto alla grande visione di Automobile Club d’Italia e soprattutto all’impegno straordinario della Regione Sardegna, da sempre, costantemente al nostro fianco. Oggi ripartiamo insieme per un’altra grande meravigliosa avventura».



Ecco il calendario del campionato del mondo rally 2025:

- Montecarlo 23-26 gennaio

- Svezia 13-16 febbraio

- Kenya 20-23 marzo

- Canarie 24-27 aprile

- Portogallo 15-18 maggio

- Italia Sardegna 5-8 giugno

- Grecia 26-29 giugno

- Estonia 17-20 luglio

- Finlandia 31 luglio-3 agosto

- Paraguay 28-31 agosto

- Cile 11-14 settembre

- Central Europe Rally 16-19 ottobre

- Giappone 6-9 novembre

- Arabia Saudita 27-30 novembre