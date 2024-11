S.A. 7 agosto 2024 Fiera Mogoro: tutti gli eventi 25 gli appuntamenti in programma, dalla danza alla musica, alla letteratura, alle manifestazioni enogastronomiche. Poco meno di 2000 persone hanno visitato la Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna dall’inaugurazione, il 26 luglio, alla scorsa domenica



MOGORO - Poco meno di 2000 persone hanno visitato la Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna dall’inaugurazione, il 26 luglio, alla scorsa domenica (4 agosto), con incassi registrati di circa 48 mila euro tra biglietti staccati e pezzi venduti. Soddisfatta l’amministrazione comunale di Mogoro, guidata dal sindaco Donato Cau, che anche quest’anno ha costruito intorno all’evento-Fiera un cartellone di iniziative per l’Estate Mogorese: 25 gli appuntamenti in programma, dalla danza alla musica, alla letteratura, alle manifestazioni enogastronomiche.



«Per la nostra amministrazione non è un semplice cartellone di appuntamenti - sottolinea l’assessore della Cultura, Alex Cotogno -, ma un altro modo di fare aggregazione, di fare e sentirsi comunità. Ogni evento è pensato come momento di aggregazione e condivisione, tra cittadini e tra cittadini e turisti. Siamo fermamente convinti che i paesi prosperino grazie alla cultura e l’auspicio è che anche questa Estate mogorese, come negli anni scorsi, riesca a soddisfare interessi diversi e per tutte le età». Anche quest’anno si terrà la cerimonia di consegna di una copia della Carta Costituzionale ai neomaggiorenni mogoresi: sono trenta i nati nel 2005, ma non tutti potranno essere presenti. La cerimonia si svolgerà venerdi 9 agosto, dalle 18.30, nel chiostro all’interno del complesso fieristico, alla presenza del sindaco Donato Cau e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale.



Le Note di Flamenco della ASD Moda Mogoro Dance hanno animato piazza Martiri della Libertà lo scorso 28 luglio, prima domenica della Fiera, mentre per il 9 agosto, nel Chiostro interno all’area fieristica ci sarà una performance con strumenti musicali artigianali affidata all’Accademia di Musica Sarda: si inizia alle 19.30. Da sabato 17 agosto via ai concerti del Pedras et Sonus Jazz Festival 2024, seguiti - il 23 agosto - dalla musica della band cagliaritana Cattivik e dal Sandro Murru Dj Show; il 24 agosto, alle 22.30, concerto delle Dress in Black, tribute band degli AC/DC, e subito dopo intrattenimento musicale con la Dj Diva. Da martedì 27 agosto e sabato 31 serate all’insegna dell’enogastronomia, con ‘Cin Cin Cannonau... Un brindisi lungo 3000 anni’, organizzate in collaborazione con l’associazione culturale Botteghe in piazza. Il 1 settembre torna il festival ‘Io canto sotto le stelle’, concorso canoro per artisti emergenti, organizzato dalla Pro Loco di Mogoro; il 6 settembre Sardinian Show, spettacolo per bambini e adulti presentato da Davide Musu.; domenica 8 settembre spettacolo itinerante, per le vie del paese, della compagnia teatrale I Barbariciridicoli.

Domenica 15 settembre il Teatro Tragodia propone la commedia ‘Sa risposta.