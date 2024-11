S.A. 9 agosto 2024 Sassari: appello a famiglie per il nuovo Pediatra Ha preso servizio dal mese di luglio un nuovo Pediatra di libera scelta, la dottoressa Elisabetta Alia, con incarico di titolarità e ambulatorio in Viale Dante. Orari ambulatorio



SASSARI– La Direzione aziendale della Asl di Sassari ricorda alle famiglie della città di Sassari con bimbi sprovvisti di Pediatra di libera scelta, che nell’ambito n. 6 del Distretto di Sassari, dell’Anglona, della Romangia e della Nurra Occidentale ha preso servizio dal mese di luglio un nuovo Pediatra di libera scelta, la dottoressa Elisabetta Alia, con incarico di titolarità e ambulatorio in Viale Dante, n. 49, a Sassari.



Orari ambulatorio:

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.00

martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle 17.00