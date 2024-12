Cor 10 settembre 2024 Yoga al Museo Sanna di Sassari Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna”. Venerdì 13 settembre, dalle 18.00 alle 19.00 e sabato 14 settembre 2024, dalle 9.30 alle 11.00



SASSARI - L’equilibrio e il benessere del corpo e della mente da un punto di vista previlegiato. Un giardino esclusivo dove arte, storia, paesaggio, cultura e sport si fonderanno in un’indimenticabile esperienza fisica, sensoriale ed interiore.



Venerdì 13 settembre 2024, dalle 18.00 alle 19.00, e sabato 14 settembre 2024, dalle 9.30 alle 11.00, la Direzione regionale Musei nazionali Sardegna e il Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna, in collaborazione con l’Associazione Culturale Bolabbola A.S.D, nello spazio del giardino del Museo, organizzano un evento culturale dal titolo: “Yoga al Museo”.

Saranno due giornate interamente dedicate allo yoga. A guidare gli incontri sarà l'insegnante Laura Mannoni di Bolabbola Om Studio – Yoga, Sassari. Il primo appuntamento prevede una lezione di Yoga per i bambini, mentre, nella mattina del 14 settembre, l’attività sarà dedicata agli adulti.



Dal 2016 lo Yoga è inserito nella lista del Patrimonio Culturale immateriale dell’umanità e la pratica di questa attività all’interno del Museo è una opportunità per coniugare cultura, bellezza, ricerca interiore e stimolare una fruizione completa, inclusiva e partecipata, del patrimonio culturale.

Per partecipare all’iniziativa è necessario prenotare al seguente indirizzo e-mail:

drm-sar.museoarcheoss.prenotazioni@cultura.gov.it