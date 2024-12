Cor 14 settembre 2024 Turismo: Ornella Piras incontra Cuccureddu L´Assessore al Turismo e Attività Produttive, Ornella Piras ha incontrato nei giorni sorsi ad Alghero l’Assessore regionale Franco Cuccureddu. L’incontro ha riguardato le principali linee programmatiche che il Comune di Alghero intende portare avanti nel prossimo periodo



ALGHERO - «Le importanti tematiche del turismo, artigianato e commercio, infatti, possono e devono essere affrontate con una visione più ampia di quella locale e dovranno trovare supporto nelle azioni che l’Assessore Franco Cuccureddu sta portando avanti a livello regionale», riferisce l'Assessora Piras all'esito dell'incontro svoltosi al Quarter nei giorni scorsi. «In particolare - spiega - la situazione dell’aeroporto di Alghero e l’esigenza di mantenere e potenziare le rotte nazionali ed internazionali, unitamente al potenziamento dell’utilizzo delle tecnologie digitali per capire le tendenze e i bisogni dei visitatori nonché per veicolare meglio e più efficacemente le attrattive culturali, naturalistiche, agroalimentari e sociali territoriali».



In tale contesto l’Assessora Piras ha chiesto di conoscere le linee di indirizzo che la Regione intende portare avanti per la nascita della Destination Management Organizzation (DMO) regionale e territoriale, organismi multilivello capace di agire strategicamente in modo condiviso tra i diversi portatori di interessi. Si è anche discusso di overturism e della possibile adozione di strategie per affrontare il fenomeno, ma anche di lotta all’abusivismo in materia ricettiva, fenomeno che inquina il mercato libero, attuando una concorrenza sleale contro le strutture alberghiere ed extralberghiere regolari. L’Assessora Piras ha inoltre confermato l’interesse a sviluppare in raccordo con le iniziative regionali, l’importante segmento del così detto “Turismo dei cammini”, che vedrà il territorio dell’algherese valorizzare le proprie attrattive inserite negli incantevoli tratti rurali costieri.



Per quanto riguarda il commercio, c'è stata la richiesta di valorizzare e sostenere le attività dei Centri Commerciali Naturali, finalizzate a valorizzare e riqualificare il commercio di prossimità nell’area urbana, e dell’artigianato di qualità attraverso il proseguo del progetto di valorizzazione del corallo rosso del Mediterraneo". Ornella Piras ha ringraziato l’Assessore regionale Franco Cuccureddu "per la sua disponibilità e per l’impegno della Regione al sostegno dei grandi eventi cittadini, come il prossimo Cap d’Any, e per la condivisione di intenti al fine di coordinare al meglio gli interventi".