Cagliari e Olbia: Vueling la low cost più puntuale

OLBIA - Vueling, parte del gruppo IAG e che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario, consolida il suo impegno sul mercato italiano, confermando ancora una volta dati notevoli in termini di puntualità dei voli. Durante la stagione estiva conclusasi di recente (da giugno ad agosto 2024), Vueling ha registrato importanti risultati in diversi tra i principali aeroporti italiani, da cui ha offerto 39 collegamenti diretti verso 15 destinazioni in 6 paesi.



Secondo i dati di Cirium (società di consulenza internazionale specializzata in analisi nel campo dell'aviazione), guardando alla puntualità delle partenze dei velivoli, la compagnia è infatti risultata la low-cost più puntuale a Roma Fiumicino (con un tasso di puntualità dell’62,6%), Milano Linate (70,4%), Venezia Marco Polo (65,7%), Genova (87,8%), Cagliari (78,9%), Olbia (77,8%) e Comiso (87,5%). Occupa invece la seconda posizione a Firenze (con un tasso di puntualità del 67,1%), Malpensa (65,1%), Palermo (67,4%), Napoli (65%) e Torino (65,8%).



Con questi numeri l’Italia si conferma un mercato chiave per la compagnia aerea spagnola, in quanto unico paese all’infuori della Spagna con più di una sola base internazionale (nello specifico, due: Roma Fiumicino e Firenze). Inoltre, Vueling è leader sulla rotta Italia-Barcellona, oltre che seconda compagnia sul corridoio Italia-Spagna.