«Pesante disparità tra i dipendenti comunali e regionali»

4 ottobre 2024



ALGHERO - «Non si perda altro tempo. La Giunta Todde e il Consiglio Regionale diano attuazione alle norme sul Comparto unico dei dipendenti della Regione e degli Enti locali». Questo il contenuto di un Ordine del giorno presentato dai partiti di opposizione, primo firmatario il Capogruppo di Forza Italia Marco Tedde. L’atto di sindacato ispettivo evidenzia che la legge che ha istituito il comparto unico del pubblico impiego del sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna e la equiparazione del trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale della Regione è del 2006, e chiedono al Sindaco di attivarsi assieme ai colleghi della Città Metropolitana affinché la Presidente della Regione e la Giunta Regionale diano attuazione alla normativa vigente.



«Si sta consumando una pesante disparità di trattamento tra i dipendenti dei comuni e quelli della Regione che favorisce lo spopolamento e provoca la fuga dei primi verso altre soluzioni lavorative -denunciano i Consiglieri Tedde, Caria, Peru, Bardino, Ansini, Salvatore, Pais, Cocco e Fadda- La legge regionale n. 18 del dicembre 2023, approvata nella precedente legislatura, ha stanziato ben 52 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 10 milioni per l’anno 2024, 12 milioni per l’anno 2025 e 30 milioni a decorrere dall’anno 2026. La precedente Giunta regionale con propria delibera del dicembre 2023 ha riconosciuto la necessità di realizzare il Comparto unico del pubblico impiego e di procedere alla equiparazione del trattamento economico e giuridico dei dipendenti del sistema regione e delle Autonomie locali e ha istituito una specifica Cabina di regia interassessoriale coordinata dall’Assessore regionale degli enti locali con a supporto un Tavolo tecnico attuativo composto dai rispettivi direttori generali».



Secondo le forze politiche del centrodestra cittadino «il Sindaco Cacciotto deve farsi parte diligente e deve coinvolgere i Sindaci della Città Metropolitana di Sassari in una incisiva e proficua interlocuzione con la Presidente della Giunta regionale Alessandra Todde. Anche convocando i Consigli Comunali a Cagliari in seduta pubblica e aperta presso il Consiglio Regionale affinché si pervenga in tempi rapidi alla realizzazione del Comparto unico del pubblico impiego del sistema dell’amministrazione pubblica in Sardegna, e si assumano con urgenza i necessari atti amministrativi per giungere alla spendita dei 10 milioni di euro previsti a favore del Comparto unico dalla legge regionale n. 18 del 2023 per l’anno 2024».



Nella foto: Marco Tedde