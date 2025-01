S.A. 11 ottobre 2024 Palazzo Ducale diventa rosa per un giorno Da stasera, 11 ottobre, e fino al 13, la facciata di Palazzo Ducale sarà illuminata di rosa. Il sindaco Giuseppe Mascia ha accolto la richiesta delle associazioni Cuore di Donna e Impronte di Donna e il Comune di Sassari aderirà alla campagna di sensibilizzazione e conoscenza della patologia in occasione della giornata giornata nazionale per la lotta contro il tumore al seno metastatico



SASSARI - Da stasera, 11 ottobre, e fino al 13, la facciata di Palazzo Ducale sarà illuminata di rosa. Il sindaco Giuseppe Mascia ha accolto la richiesta delle associazioni Cuore di Donna e Impronte di Donna e il Comune di Sassari aderirà alla campagna di sensibilizzazione e conoscenza della patologia in occasione della giornata giornata nazionale per la lotta contro il tumore al seno metastatico. Le due associazioni sono composte da un gruppo di donne operate al seno, unite sostenere le donne che affrontano il cancro, per la lotta contro i tumori femminili (con particolare attenzione per quello al seno) e per la tutela del diritto a una informazione attendibile e accessibile sulla prevenzione e cura del tumore al seno.



«Il tumore della mammella è, ancora oggi, la prima patologia femminile. Una donna su 8 si ammala di tumore al seno – spiegano dall’associazione -. I casi sono in aumento e l'età in cui colpisce è sempre più bassa, ma sono aumentate anche le guarigioni, grazie ai progressi della ricerca, ai nuovi farmaci e alle nuove metodiche chirurgiche e, soprattutto, grazie ad una maggiore consapevolezza. Le donne sono più attente alla prevenzione e diagnosi precoce, armi efficaci per sconfiggere il tumore sul tempo. C'è ancora molto da fare e, ogni anno, nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione, si ricorda a tutte le donne quanto è importante farla. Monumenti simbolo e palazzi che si rappresentano in tutto il mondo s'illuminano di rosa, il colore che contraddistingue la campagna informativa, proprio per richiamare l'attenzione ed avvicinare sempre di più le donne».