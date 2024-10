Cor 13:51 BìFoto, a Mogoro la fotografia internazionale A Mogoro la fotografia internazionale con uno sguardo su ambiente e società: Il 19 e 20 ottobre la XIV edizione del BìFoto Fest, Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna. Ecco i vincitori, le mostre e gli eventi in programma



MOGORO - È fissato per sabato 19 ottobre, a Mogoro, l’evento di apertura della XIV edizione del BìFoto Fest, festival internazionale di fotografia che quest’anno ha come tema di riferimento il brano musicale Society, del musicista e cantautore statunitense Eddie Vedder, per poi proseguire domenica 20 ottobre con gli eventi collaterali. Saranno due giornate ricche di eventi, tra mostre, premi, feste, letture portfolio e presentazioni di libri che avranno come filo conduttore una riflessione sulla nostra società e sul suo impatto sull’ambiente, sul nostro pianeta e su noi stessi.



Si comincia alle 16:30 di sabato 19 ottobre, in Piazza Giovanni XXIII, con l’inaugurazione del Festival e i saluti istituzionali, per poi proseguire con la visita guidata delle 8 mostre allestite nel centro storico di Mogoro, tra cui i 3 progetti vincitori del Premio BìFoto e il lavoro del fotografo danese Søren Solkær, realizzato in parte anche in Sardegna. Le mostre di quest’anno, che saranno visitabili gratuitamente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, andranno ad aggiungersi a quelle installate nelle precedenti edizioni del Festival, arrivando a un totale di oltre 400 fotografie allestite nel museo a cielo aperto per le strade di Mogoro.



I vincitori del Premio BìFoto 2024 sono Cédric Dasesson con "Luoghi Comuni", Alessio Cabras con "Volevo Colori Forti" e Federica Zani con "Where the wild things went?”. Inoltre, le cinque mostre ospiti includono " Beyond Plastic Nets" di Annalaura Cattelan, "Le città sottili" di Dario De Dominicis, "Black Sun" di Søren Solkær, "Enguera" di Stephanie Gengotti e "ReExist", un progetto del collettivo fotografico Ronin composto da Alfredo Bosco, Giacomo d'Orlando e Karl Mancini. La giornata si concluderà alla Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna con la Festa BìFoto, che ospiterà la live band The Corners, con uno show acustico che ripercorre cinquant’anni di musica.



Domenica 20 ottobre, a partire dalle 10, nella sala convegni della Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna sarà possibile partecipare alle letture portfolio curate dai fotografi Dario Coletti, Dario de Dominicis, Sandro Iovine e Stephanie Gengotti: tra i lavori presentati saranno selezionati tre progetti vincitori di altrettanti premi, tra cui la stampa e l’allestimento di una mostra tra le vie del centro storico di Mogoro. Sempre nella sala convegni della Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna si svolgeranno, a partire dalle 10:30, le presentazioni dei libri Thundimentas di Francesco Pintore e In the Name of Wellness di Karl Mancini.



La manifestazione si concluderà alle 18 nel Parco Archeologico Nuraghe Cuccurada con l’inaugurazione della mostra fotografica "Society. Ho perso la strada tra le tue mura", un progetto degli studenti di FPschool scuola di fotografia di Milano, Andrea Bottura, Raffaella Bova, Luigi Schirinzi. La mostra sarà visitabile fino al 31 ottobre 2024. La XIV edizione del BìFoto Fest è organizzata dall'Associazione Culturale BìFoto con il sostegno della Fondazione di Sardegna e del Comune di Mogoro, con la direzione artistica e la direzione organizzativa curata da Vittorio Cannas e Stefano Pia, che dal 2011 hanno rinnovato ogni anno, grazie anche ai numerosi volontari, agli sponsor e ai partner, la propria sfida per promuovere la cultura fotografica nell’isola, ospitando fotografi di rilievo nel panorama nazionale e internazionale e al tempo stesso affiancando loro giovani emergenti.