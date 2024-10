Cor 14:00 EnerLoc, focus sulla Sardegna a Ozieri Mercoledì 16 ottobre nella Pinacoteca cittadina si aprirà la XVIII edizione di Ener.Loc, quest’anno interamente dedicata alla Sardegna e ai temi legati alla transizione energetica



OZIERI - Mercoledì 16 ottobre a Ozieri, a partire dalle 9.30, nella Pinacoteca cittadina (via A. De Gasperi 2), si aprirà la XVIII edizione di Ener.Loc, quest’anno interamente dedicata alla Sardegna e ai temi legati alla transizione energetica che animano il dibattito regionale e nazionale.



La giornata di lavori, alla quale prenderanno parte i maggiori esperti del settore insieme con i principali rappresentanti istituzionali, approfondirà i temi della “Decarbonizzazione, tutela dell'ambiente ed energie rinnovabili: problematiche e prospettive della transizione energetica in Sardegna”. Questioni complesse e articolate al centro dell’agenda politica: ad aprire i lavori sarà infatti Emanuele Cani - Assessore dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna - per illustrare gli indirizzi della Regione in relazione alla ”Tutela dell’ambiente e impianti per energie rinnovabili. Fotovoltaico, eolico e idrogeno: obiettivi e vincoli per assicurare una transizione giusta. Dalla LR 5/2024 alla revisione del PEARS”.



Nel corso del meeting annuale si parlerà anche di Crediti di imposta per la transizione energetica, di REPowerEU per il risparmio energetico e autoconsumo e di Comunità Energetiche , con un ampio spazio dedicato a risultati e prospettive dei laboratori dello Sportello Energia per l’autoconsumo della Camera di Commercio di Sassari accompagnato da testimonianze e interventi, e con la presentazione dell’l’esperienza di tre CER sarde tra quelle oggetto dell’attività dei laboratori. Un focus sarà dedicato al tema del fotovoltaico, degli obiettivi nazionali e delle posizioni delle Regioni dopo il DM MASE del 21.06.24 aree idonee.



Nel pomeriggio, come di consueto, lo spazio di approfondimento sarà dedicato a laboratori e seminari per l’analisi e il confronto su Comunità Energetiche (PNRR M2C2) - I risultati e le prospettive dei laboratori dello Sportello Energia della Camera di Commercio di Sassari e a un Seminario operativo su Scenari e opportunità della Riforma dei bonus edilizi verso la direttiva case green. La partecipazione - per la quale è stata richiesta l’attribuzione dei crediti formativi agli Ordini Professionali, Collegi e Unioni - è libera previa iscrizione.



EnerLoc - unico appuntamento stabile sulle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico che si svolge in Sardegna dal 2007 - è promosso da PromoPA Fondazione e dalla Camera di Commercio di Sassari, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e del Consorzio Industriale provinciale di Sassari, e il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari, Enea e UPI-Unione Province d’Italia.